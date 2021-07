QUEM RECUSAR VACINA CONTRA A COVID-19 VAI PARA O FINAL DA FILA EM AMPARO

A Prefeitura de Amparo adotou a partir da quinta feira (15 de julho) a assinatura de um termo de desistência aos moradores da cidade que recusarem receber vacinas contra a Covid-19 de marcas ou laboratórios específicos. Caso a pessoa recuse a vacina de determinado fabricante no momento da imunização, terá que assinar um termo de desistência se responsabilizando pela escolha, e só receberá a imunizaçao quando os grupos forem vacinados e na disponibilidade de doses.

O projeto de lei que determina essa ação foi aprovado no dia 12 de julho, em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Amparo, e sancionado hoje pelo prefeito Carlos Alberto Martins. A medida foi adotada após a Secretaria de Saúde notar, com frequência, a escolha de parte dos moradores de determinadas marcas ou laboratórios da vacina contra a Covid-19.

Segundo a secretária de saúde, Grazielle Bertolini, após a recusa não haverá nova previsão para que a pessoa seja imunizada, pois a prefeitura não tem como garantir que o Governo do Estado enviará novas doses da vacina para aquela faixa etária e nem que a marca da vacina que a pessoa quer vá chegar ao município em breve, pois esse controle não é feito pela prefeitura.

“A escolha ou recusa era uma atitude vista com frequência pelas nossas enfermeiras e técnicas de enfermagem na vacinação. Com a assinatura do termo, a pessoa confirma que está recusando a vacina que está disponível, e, se amanhã essa pessoa tentar ser imunizada e não tiver vacina para a idade dela, podemos provar que ela teve a oferta garantida mas recusou”, disse a secretária.

Além disso, quem tentar tomar uma “terceira dose” de outro imunizante, estará sujeito à multa de R$10 mil reais.

Todas as vacinas em uso no Brasil possuem a eficácia comprovada pela Anvisa, são seguras e aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. A vacina é uma atitude individual, mas que tem efeito coletivo. Quanto mais pessoas forem vacinadas, menos o vírus circula.