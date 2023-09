Quer liderar sua equipe e conseguir mais resultados? Aprenda na ACE em outubro

A psicóloga organizacional e coach de líderes e carreiras, Maria Cristina Sitta Pocai, volta a Holambra em outubro para uma nova rodada de treinamento a empresários e cargos de chefia. A consultora, que já lotou diversas turmas na Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) estará novamente na entidade nos dias 3 e 5 de outubro com um tema muito procurado por quem quer obter produtividade, vendas, organização e potencialização dos resultados junto aos colaboradores: Liderança.

As aulas são voltadas para gerentes, supervisores, encarregados, profissionais de recursos humanos, proprietários ou pessoas que desejam entender mais sobre o tema. Presencial, o estudo acontece das 18h15 às 21h30, no auditório da Associação Comercial. As inscrições vão até 25 de setembro, com Jéssica, na ACE: 9 9994-2711 ou pelo e-mail ace@aceholambra.com.br. As empresas associadas têm desconto de R$ 100,00 na inscrição.

HABILIDADE DE INFLUENCIAR PESSOAS

Considerada como habilidade de inspirar, influenciar ações, decisões e comportamentos de maneira positiva, a habilidade é essencial para obter resultados, engajamento e motivação nos ambientes corporativos, recomenda a facilitadora Maria Cristina Pocai. Como especialista no assunto, ela treinará os participantes do curso a partir de conceitos, ideias, vivências e reflexões sobre liderança.

Conteúdo:

Liderando a si mesmo;

Competências que fazem de um líder uma pessoa que inspira, motiva e desenvolve;

Mindset fixo e de crescimento;

Como liderar equipes criativas, felizes e que geram resultado nos negócios;

Como conduzir conversas difíceis?

Quem é a facilitadora

Maria Cristina Sitta Pocai é psicóloga organizacional e coach de líderes e carreiras, consultora de desenvolvimento humano e profissional. Já conhecida de muitas empresas de Holambra e da região, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, além de ser pós-graduada em Qualidade pela Unicamp. Ao longo de sua carreira, acumula vasta experiência na gerência de qualidade, produção e gestão de pessoas em empresas nacionais e multinacionais.

SERVIÇO

• Curso Liderança

• Dias 03 e 05/10, das 18h15 às 21h30

• Local: auditório da Associação Comercial – Avenida das Tulipas, 103, Centro de Holambra

• Inscrições até 25 de setembro ou enquanto houver disponibilidade de vagas

• Investimento: R$ 199,00 para associados | R$ 299,00 para não associados

• Informações e reserva de vagas: pelo WhatsApp 9 9994-2711 ou pelo e-mail ace@aceholambra.com.br