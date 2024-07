RADARES DE FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE ENTRAM EM OPERAÇÃO EM JAGUARIÚNA NESTA QUINTA-FEIRA

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que a partir desta quinta-feira, dia 1º de agosto, os novos equipamentos medidores de velocidade (radares) estarão em operação e começarão a fiscalização nas principais vias de Jaguariúna. No total, serão nove pontos de radar e outros dois pontos de restrição de circulação de caminhões (Confira os locais abaixo).

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a medida visa aumentar a segurança no trânsito, reduzindo o número de acidentes e promovendo o respeito às leis de trânsito. “A instalação dos radares se faz necessária para que a velocidade das vias seja respeitada, garantindo segurança, principalmente para pedestres, ciclistas, bem como motoristas”, afirma o secretário de Mobilidade Urbana de Jaguariúna, Mauro Haddad.

Ainda de acordo com o secretário, as autuações por excesso de velocidade detectadas pelos novos radares já serão aplicadas a partir do dia 1º. “Como estamos instalando os radares desde maio, já com sinalização de velocidade das vias, as pessoas, na sua grande maioria, já estão respeitando os limites”, disse Haddad.

A Secretaria de Mobilidade Urbana reforça a importância de respeitar os limites de velocidade e as leis de trânsito para garantir a segurança de todos. “Respeitar a lei não custa nada”, completa Haddad.

CONFIRA OS LOCAIS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS RADARES:

Av. Luciano Vlademir Poltronieri, próximo ao nº 504 da Rua Amazonas (C/B) – FAJ 1

Velocidade permitida: 50km/h (lombada eletrônica)

Av. Luciano Vlademir Poltronieri, próximo ao nº 1082 da R. Thomaz Jasso (B/C) – FAJ 1

Velocidade permitida: 50km/h (lombada eletrônica)

Praça Emílio Marconato, nº 545, oposto ao nº 520

Velocidade permitida: 40km/h

Praça Emílio Marconato, nº 388 – Escola Maple Bear

Velocidade permitida: 40km/h

Av. Prefeito Laércio José Gothardo, nº 600 (Centro Cultural) (C/B)

Velocidade permitida: 40 km/h

Av. Prefeito Laércio José Gothardo, próximo ao Hotel Happy Inn

Velocidade permitida: 60km/h

Av. Prefeito Laércio José Gothardo, nº 500, próximo ao Boulevard (Centro Cultural)

Velocidade permitida: 50km/h

Av. Prefeito Laércio José Gothardo, próximo ao nº 743 da Rua Gaspere (saída p/ Campinas) (C/B)

Velocidade permitida: 60km/h

Av. Prefeito Laércio José Gothardo, próximo ao nº 914 da Av. dos Ipês

Velocidade permitida: 60km/h

Av. Prefeito Laércio José Gothardo X Rua Cândido Bueno (próximo ao Mc Donalds)

Restrição de circulação de caminhões

Av. Prefeito Laércio José Gothardo X Rua Cândido Bueno (próximo ao Jaguar Shopping)

Restrição de circulação de caminhões

MULTAS

As gravidades das infrações variam de acordo com a velocidade praticada, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:

I – quando a velocidade for superior à máxima em até 20%:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Valor – R$ 130,16

II – quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%:

Infração – grave;

Penalidade – multa;

Valor – R$ 195,23

III – Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%:

Infração – gravíssima.

Penalidade – multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir.

Valor – R$ 880,41

Foto: Ivair Oliveira

Prefeitura de Jaguariúna