Rainha e princesas da ExpoArtur 2022 são eleitas

A nogueirense Maria Eduarda Paes foi eleita a Rainha da Expo Artur 2022.

A eleição foi realizada no dia 11 de outubro na sede social do Clube

Recreativo Floresta, no centro de Artur Nogueira.

Júlia Thomé e Victoria Ferreira foram eleitas segunda e primeira

princesas do rodeio respectivamente. O evento foi apresentado pelo

cerimonialista e missólogo Paulinho Munhoz e contou com apoio da

Associação Expo Artur e Prefeitura de Artur Nogueira.

Ao todo 12 candidatas concorreram ao título de Rainha da festa.

EXPO ARTUR

A tradicional Festa do Peão de Artur Nogueira acontecerá entre os dias

20 e 23 de outubro, em estrutura montada no Balneário Municipal.

Confira abaixo as atrações musicais já confirmadas da Expo Artur

2022:

20/10, quinta-feira – Dilsinho (ingresso solidário: 1 litro de leite)

21/10, sexta-feira – Jorge & Mateus

22/10, sábado – Barões da Pisadinha e Jottapê MC

23/10, domingo – Luan Santana