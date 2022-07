Recital de alunos lota Teatro de Holambra em apresentação de inverno

O evento reuniu cerca de 150 pessoas e teve 12 apresentações na prática de piano e canto.

Na última sexta-feira, 15 de julho, o Teatro Municipal de Holambra sediou o “Recital de Inverno” dos alunos do músico e professor Gabriel Francis, proprietário do estúdio Nascer do Som, também no município. O evento reuniu cerca de 150 pessoas e teve 12 apresentações, entre elas, crianças, jovens e adultos na prática de piano e canto.

No reportório, clássicos dos maiores pianistas da história, como Beethoven e Frédéric Chopin, além de músicas da atualidade, desde infantis, música popular brasileira até o sertanejo universitário.

Para o professor, o recital é uma forma dos alunos interagirem com o público, alguns pela primeira vez e também como um direcionamento de estudos do semestre, com meta, a apresentação, “Todos os alunos me surpreenderam, foi uma experiência incrível a todos que participaram e também pra mim, ver a evolução de cada um, com sua particularidade, me orgulha muito,” disse.

As aulas oferecidas são piano, teclado, canto e acordeon e realizadas em dois locais e também em plataforma online. Em Holambra, os encontros acontecem no estúdio localizado na Rua Madressilva, 129, no bairro Jardim das Tulipas e em Santo Antônio de Posse, no bairro Jardim Progresso, residência de Gabriel. O contato pode ser feito através do telefone e também via whatsapp (19) 99809-0730.

O estúdio

O Nascer do Som em Holambra foi inaugurado em julho de 2015, com a proposta de atender músicos de toda região de Campinas e conta com uma ótima estrutura de áudio/vídeo, onde já passaram nomes como Hugo e Tiago, Althair e Alexandre, entre outros, com equipamentos de última geração e dezenas de trabalhos desenvolvidos nos últimos anos.

A música

Gabriel Francis, é Pianista Erudito/Popular com formação musical pela UNICAMP. Atualmente trabalha como produtor musical em seu estúdio com a produção musical e vídeos para diversos artistas e estilos. Gabriel também é compositor, com composições instrumentais pra piano, como canções em inglês, acordeonista e professor de música. Atualmente, trabalha com mais de 20 alunos da região.