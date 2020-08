Recuperação da Covid-19 em Jaguariúna chega a 85%

O índice de pacientes que se recuperaram da Covid-19 em Jaguariúna chegou nesta semana a 85%, um dos maiores já registrados na cidade desde o início da pandemia. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 20 de agosto, foram confirmados em Jaguariúna 621 casos da doença, dos quais 529 já se recuperaram.

O índice de recuperação em Jaguariúna é maior do que o do Estado de São Paulo (em torno de 70%) e do Brasil (68%).

Além dos casos confirmados, havia na cidade, até o dia 20 de agosto, outros 231 suspeitos ainda em investigação – sendo que 227 permaneciam em isolamento social aguardando o resultado do exame – e 1.046 casos foram descartados. Jaguariúna registrou até o momento 17 óbitos por Covid.

“O Município organizou-se para o atendimento à Covid em tempo oportuno, na assistência e na vigilância dos casos suspeitos e confirmados. Isso contribui para alcançarmos esse indicador de cura”, avaliou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Jaguariúna, Silvana Moraes.

“Na assistência, o serviço foi organizado para atender aos casos suspeitos e confirmados, sendo a Unidade de Campanha a porta de entrada para a avaliação dos casos e realização do diagnóstico. Contamos também com a rede hospitalar para assistir aos pacientes que necessitam de internação, uma grande vantagem para um município de médio porte como Jaguariúna”, disse Silvana.

Ainda segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica municipal, outro fator importante são as medidas de vigilância implantadas na cidade. “Realizando o monitoramento dos casos, buscamos conter o avanço da pandemia, orientando e reforçando a necessidade do isolamento e das demais medidas de prevenção”, completou.