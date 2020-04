Recursos do MIT garantem instalação de placas de sinalização turística e reforma do Bunker de 32 em Mogi Mirim

Os frutos pela certificação como Município de Interesse Turístico (MIT) começam a ser colhidos por Mogi Mirim. Através de publicação no Diário Oficial do Estado, o governo de São Paulo confirmou o repasse de R$ 145.156,26 para implantação de Placas de Sinalização Turística e outros R$ 90.825,89 para restauração do Bunker, o abrigo subterrâneo da Revolução de1932, localizado às margens do rio Mogi Mirim.

A conquista tem relação direta com os projetos apresentados pela Secretaria de Cultura e Turismo, o apoio de secretarias municipais, do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e da Câmara Municipal. Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao município em uma única parcela, após expedição da ordem de serviço.

O montante financeiro é liberado mediante a apresentação de convênio para obras de infraestrutura turística com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), após aprovação do Conselho Municipal de Turismo local, além do aval do Conselho de Orientação e Controle (COC).

Placas

As placas serão instaladas em vias de acesso aos principais pontos turísticos da cidade, como o Centro Cultural Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, Praça Rui Barbosa, Estação Educação, Complexo Lavapés, Zoológico Municipal e Cachoeira de Cima. (confira a lista abaixo).

A escolha dos locais foi tomada após um trabalho em conjunto entre a Secretaria de Cultura e Turismo, o turismólogo municipal Ed Alipio, e uma empresa especializada contratada pelo Poder Público.

As placas seguem normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) como tamanho da letra, tipo de fonte, espessura e pictograma (símbolos do turismo, que indicam parques, igrejas, áreas de eventos, entre outras). Cada pictograma propicia ao turista a ideia do local visitado.

Bunker

Um dos principais atrativos turísticos da cidade, o Bunker, abrigo subterrâneo da Revolução de1932, localizado às margens do rio Mogi Mirim, ganhará inúmeras benfeitorias.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento Urbano, prevê escada adequada regularizando o acesso da Rodovia Deputado Nagib Chaib até a área da mata onde está localizado o Bunker, fechamento com arame farpado e mourão de madeira no perímetro do abrigo para resguardo do espaço público e barreira para separação do Bunker e o Rio Mogi Mirim de forma a evitar possíveis invasões.

O projeto engloba também a correção do piso interno, instalação de escada de acesso adequado, iluminação interna por meio de bateria, já que não existe fiação elétrica no espaço, e mais uma correção em uma parede balada por erosão.

A ideia da secretaria municipal é tornar o Bunker ainda mais atrativo para a população e turistas de todo o Estado, estendendo o Passeio Turístico em alusão à Revolução Constitucionalista de 1932, para demais períodos do ano e não apenas no 9 de julho, quando se celebra a data.

“Quero agradecer o envolvimento e o comprometimento das secretarias municipais. A parceria da secretaria com o Comtur também foi essencial para que conseguíssemos atingir esse objetivo. É um trabalho conjunto e faz parte do processo de melhoria do Turismo em Mogi Mirim, uma conquista de todos nós”, celebrou o secretário de Cultura e Turismo, Marcos Antônio Dias dos Santos, o Marquinhos.

O certificado de Município de Interesse Turístico foi conferido a Mogi Mirim em abril do ano passado, através da Lei Estadual 16.938/19, e garante à cidade recursos para investimentos na área de turismo, um dos setores econômicos que mais cresce no Brasil e propicia novas fontes de emprego e renda.

Locais que receberão as placas de sinalização:

Rua Santa Cruz – cruzamento com a Rua Benedito Schincariol

Rua Rio de Janeiro – cruzamento com a Rua Benedito Schincariol

Rua Benedito Vaz – cruzamento com a Avenida Brasil

Rua Professor Antonio Leite Conte com a Rua Ministro Edmundo da Fonseca

Avenida Brasil – esquina com Rua Humaitá

Rua Humaitá – cruzamento com Avenida Santo Antônio

Praça Rui Barbosa – cruzamento com a Rua José Bonifácio

Rua Padre Roque (início)

Rua Padre Roque – esquina com a Rua Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno

Rua Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno – esquina com a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos – esquina com a Rua Sete de Setembro

Rua Antônio Ravagnani – esquina com a Rua João Soares de Camargo

Avenida Adib Chaib com a rotatória da Rua Conde de Parnaíba

Avenida Adib Chaib – esquina com a Rua do Mirante

Avenida Adib Chaib – rotatória com a Rua Ataliba Silveira Franco

Rua Adolfo Morari – cruzamento com a Rua Sete de Setembro

Rua Santos Dumont – cruzamento com a Rua Sete de Setembro

Avenida Adib Chaib – cruzamento com a Rua Domingos dos Santos

Avenida Adib Chaib – rotatória com a Rua Luiz Franklin Silva