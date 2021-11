Rede Municipal de Ensino de Pedreira volta a ter aulas 100% presenciais

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Pedreira voltaram às aulas presenciais na quarta-feira, 03 de novembro, data em que a presença passou a ser cobrada. A retomada presencial para todos os alunos ocorreu após 1 ano e 7 meses de restrições impostas pela pandemia do Coronavírus. A extinção do distanciamento permite que 100% dos alunos voltem às escolas presenciais todos os dias. Isso porque, com o distanciamento em vigor, muitas escolas não tinham condição de garantir que todos os estudantes frequentassem a escola simultaneamente e houve adoção de sistema híbrido. Segundo informou a secretária municipal de Educação Mariangela Rodrigues, não devem ir à aula estudantes e profissionais com sintomas respiratórios ou que tenham testado positivo para a COVID-19. “Todos nas dependências das escolas municipais devem usar máscara, lavar bem as mãos ou usar o álcool gel, evitar aglomeração. Lembrando que nossas equipes estão realizando a cada troca de período, a higienização das salas e áreas comuns, além de garantir a ventilação adequada dos ambientes”, enfatizou Mariangela Rodrigues.