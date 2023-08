Rede Municipal de Ensino recebe palestras sobre os riscos de queimadas na estiagem

As equipes da Defesa Civil de Cosmópolis, órgão coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, está apresentando palestras aos alunos da Rede Municipal de Ensino, ministradas sobre os riscos de queimadas na estiagem.

As palestras educativas seguem a operação ‘São Paulo Sem Fogo’ do Governo do Estado, exibindo materiais didáticos e informações sobre as consequências do fogo, realçando ações de prevenção e combate aos focos de queimadas.

Os alunos receberam ensinamentos técnicos sobre o controle de incêndio, cuidados para evitar queimadas urbanas e rurais, inibindo os possíveis focos, como são realizadas as fiscalizações e consequências legais, recebendo as entregas de materiais didáticos sobre os temas.

As palestras possuem dinâmicas interativas e livres, ministradas com brincadeiras relacionadas aos conteúdos, objetivando informalmente, as participações e entrosamentos dos alunos.

A campanha fortalece a conscientização do risco de incêndios florestais e queimadas no período de estiagem, que abrange até o fim de setembro, além de reforçar o uso consciente da água.