Reforma do Centro Cultural de Mogi Guaçu vai beneficiar cerca de 4 mil alunos de cursos artes cênicas, música e pintura

Obras foram viabilizadas pela Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do FID

As obras de reforma do Centro Cultural Municipal de Mogi Guaçu “José Fantinato”, foram entregues pela Secretaria da Justiça e Cidadania, nesta quinta-feira (27), em cerimônia que contou com a presença do secretário em exercício da Secretaria da Justiça e Cidadania, Raul Christiano.

Viabilizadas por recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), as obras vão beneficiar, diretamente, 4 mil crianças, alunos dos cursos de música, pintura e artes cênicas, ministrados pela Escola Municipal de Iniciação Artística e pelo Teatro Municipal que integram o Centro Cultural.

“Estou muito feliz e emocionado com essa inauguração, por sua importância e significado, pois sei da luta por investimentos na área cultural nesse país”, declarou o secretário em exercício da Secretaria da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, ao ressaltar que o espaço multiuso colocará à disposição da população, uma biblioteca, um grande teatro e uma sala de atividades culturais, além de sediar a Secretaria de Cultura do município.

Para o secretário de cultura de Mogi Guaçu, André Sastri, a entrega das obras celebra o início de uma nova fase no município. “Este é um dia muito importante para a nossa cidade, pois estamos recebendo recursos do FID para o único equipamento cultural de Mogi Guaçu. A inciativa vai muito além da revitalização do prédio, representando a extensão da arte e da cultura e, portanto, das nossas memórias culturais e afetivas”, concluiu.

Os trabalhos incluíram a reforma da entrada principal, dos alambrados, da cantina, do setor administrativo e do sanitário, além de promover a troca de pisos, pintura e aquisição de equipamentos contra incêndio. O valor total do projeto é de R$ 1.082.640,21, sendo que R$ 974.329,48, oriundos do FID e R$ 108.310,73, de contrapartida do município de Mogi-Guaçu.

FID

O FID celebrou do período de 2010, até a presente data, o total de 227 convênios com órgãos do poder público e da sociedade civil, totalizando aproximadamente R$ 340 milhões em investimentos, 184 cidades atendidas e aproximadamente 10 milhões de pessoas beneficiadas. Em 2021, o Conselho Gestor do FID abriu o edital em que concorreram 456 novos projetos, dos quais, 294 foram contemplados, ou seja, 64,47% dos projetos apresentados, maior número e percentual de projetos aprovados. Serão beneficiados 272 municípios e Instituições da Sociedade Civil e serão aplicados R$ 259,8 milhões do FID e R$ 91,8 milhões de contrapartida.