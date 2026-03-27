Reforma valoriza monumento de Santo Antônio na entrada da cidade

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse iniciou, nesta semana, a reforma do monumento de Santo Antônio, localizado na entrada do município. A intervenção tem como objetivo garantir a preservação da estrutura e valorizar um dos principais símbolos da cidade.

Com investimento de R$ 16 mil, a obra contempla melhorias na conservação do monumento, contribuindo para a manutenção da identidade local e do patrimônio público.

O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância da ação. “Esse é um cuidado necessário com um dos pontos mais representativos da nossa cidade. A reforma garante que o monumento continue sendo um marco para quem chega ao município.”

A previsão é de que os serviços sejam concluídos em aproximadamente 30 dias. A iniciativa faz parte das ações de manutenção e conservação de espaços públicos realizadas pela administração municipal.