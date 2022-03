Reformas em creche entram em nova fase

Oferecer ensino de qualidade às crianças e adolescentes mogimirianas é um norte que toda gestão deve seguir. Assim, a Prefeitura deu início, no final de 2021, a um ciclo de reformas que, neste momento, tem dois Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (CEMPIs) como alvos. Estes serviços também acontecem por intermédio do vereador Márcio Ribeiro.

CEMPI MARIA BUENO

No dia 1º de dezembro começou o trabalho no CEMPI Maria Bueno de Amoedo Campos, na Vila Dias.

Já foi realizado o reforço estrutural de algumas salas de aula que estavam com trincas. O local ainda passará por uma troca de todo o piso, pintura interna e externa nos dois prédios e o muro da divisa com o Ginásio Maria Paula Bueno será refeito em sua lateral e nos fundos.

Serão feitos reparos na área elétrica, além de troca do telhado, com a instalação de telha metálica trapezoidal do tipo sanduíche. O prazo para execução é de cinco meses e o serviço, executado pela GR Engenharia Construções Ltda está orçado em R$ 659 mil.

Com o trabalho no local, os alunos do CEMPI Maria Bueno foram realocados para o CEMPI, "Alfredo Bérgamo", o CAIC, no Jardim Europa e estudantes do CAIC para o CEMPI Dirce Lenhari, no Mogi Mirim II.

CEMPI FORTUNATA

Outra unidade que está em reforma é o CEMPI Fortunata Bertolazzo Albano, no bairro Santa Cruz, Zona Oeste. A Ordem de Serviço foi expedida em 17 de janeiro de 2022 e a reforma ocorre após acordo entre o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) e as empresas Promoval 07 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e Promoval SPE 10 Villa Francesa Ltda.O valor destinado para a reforma será de R$ 533.500,84 e o prazo para a conclusão é de quatro meses.

No momento está sendo executada a estrutura do telhado para posterior colocação das telhas metálicas de zinco do tipo sanduíche no lugar das atuais, de barro. Será feita ainda uma revisão elétrica e hidráulica, a ampliação do refeitório para as crianças, a pintura do prédio por dentro e por fora e melhorias nas paredes.