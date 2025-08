Região de Campinas tem mais de 9 mil vagas gratuitas em cursos do Senac, no segundo semestre de 2025

As oportunidades são válidas para cursos livres e técnicos, em diversas áreas do conhecimento

No segundo semestre de 2025, as unidades do Senac em Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Mogi Guaçu, Rio Claro, Itapira e o Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro disponibilizam mais de 9.600 bolsas de estudo 100% gratuitas. As vagas são destinadas a cursos livres e técnicos em diversas áreas, oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja fortalecer o currículo e ampliar as chances de inserção ou crescimento no mercado de trabalho.

As oportunidades de bolsas de estudo são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade, que já beneficiaram mais de 1,5 milhão de pessoas ao longo de seus mais de 15 anos de atuação. Para concorrer a uma vaga, é necessário acompanhar a abertura das turmas pelo site da instituição e realizar a inscrição com 20 dias de antecedência em relação ao início do curso, sempre ao meio-dia. As vagas são preenchidas por ordem de chegada, em uma fila virtual. Para participar do programa, também é preciso comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

Dados do Departamento Nacional do Senac revelam que cerca de 70% dos alunos de cursos técnicos conseguem uma colocação no mercado de trabalho em até um ano após a conclusão do curso. Já a Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos do Senac mostra que 86,4% dos formados em cursos livres e técnicos observaram melhorias no desempenho profissional após a formação. A pesquisa também aponta benefícios como aumento de salário ou renda (34%), promoções (21,5%) e conquista do primeiro emprego com carteira assinada (18,9%).

Destaques

No Senac Campinas os cursos em destaque são: Técnico em Finanças, Gestão de Segurança do Trabalho e Plano de Negócios na Prática. Já na unidade de Piracicaba, os cursos Técnico em Paisagismo, Técnico em Guia de Turismo e Técnico em Dublagem são alguns títulos.

Na unidade de Americana o título Técnico em Design de Interiores e Técnico em Informática e o curso livre de Cuidador de Idoso são alguns que estão com bolsas disponíveis. No Senac Limeira os destaques são: Técnico em Estética, Técnico em Massoterapia, Técnico em Paisagismo e Técnico em Segurança do Trabalho.

Já em Rio Claro, a instituição oferece bolsas para os seguintes cursos: Técnico em Administração, Técnico em Informática, Photoshop para Mídias Sociais e Reiki nível 3. No Senac Itapira os destaques são: Técnico em Teatro, Técnico em Informática, Inglês Intermediário níveis 1,2 e 3 e Espanhol Intermediário níveis 1 e 2.

Na unidade de Mogi Guaçu, os cursos Técnico em Podologia, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Design de Interiores, Técnico em Farmácia e os livres Assistente de Operação de Redes de Computadores e Cuidador de Idoso são algumas das ofertas deste ano. E no único campus da região, o Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro, os cursos oferecidos são: Cozinheiro, Garçom e Inglês Básico – níveis 1, 2 e 3. Vale lembrar que esses títulos são os principais diferenciais do Programa Senac de Gratuidade, oferecidos pelo campus na região. Para mais informações acesse https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade 2025

Informações e matrículas: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Senac Campinas

Endereço: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas

Senac Itapira

Endereço: Praça Bernardino de Campos, 150 – Centro – Itapira/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-itapira

Senac Limeira

Endereço: Rua Quadros Sobrinho, 1 – Centro – Limeira/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-limeira

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu

Senac Piracicaba

Endereço: Rua Santa Cruz, 1148 – Alto – Piracicaba/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-piracicaba

Senac Rio Claro

Endereço: Av. Dois, 720 – Centro – Rio Claro/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-rio-claro

Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro

Endereço: Av. Carlos Mauro, s/n – Centro – Águas de São Pedro/SP

Site:https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro