Regional de Futebol começa domingo e movimenta 8 cidades

Competição é tradicional da Região Metropolitana de Campinas;

campeão ganha 8 mil em premiação direta_

Começa neste domingo (21) a sétima edição do Campeonato Regional

Entre Amigos. A competição reúne treze equipes de oito cidades das

regiões Metropolitana de Campinas e Circuito das Águas. O Regional é

conhecido pelo alto nível técnico dos participantes, revelação de

talentos e premiação expressiva.

Artur Nogueira é a cidade com a maior representação. São quatro

equipes (Carvão, União CDHU, Vista Alegre e Santa Helena) que buscam o

título da competição. Cosmópolis participa com dois representantes

(Família e Mancha). Pedreira também tem duas equipes, inclusive com o

atual campeão. (Santa Sofia e Jardim Andrade).

As cidades de Jaguariúna (Jardim Pinheiro), Paulínia (100% Maranhão),

Santo Antônio de Posse (Real Aliança), Itapira (Águas Claras) e

Engenheiro Coelho (Varzeanos) participam com uma equipe cada.

A quantidade de equipes e o nível técnico delas chama a atenção do

coordenador geral da competição, José Carlos. “Essa competição é

uma tradição na região e receber equipes fortes e campeãs qualifica

ainda mais o Regional Entre Amigos, além de proporcionar grandes

espetáculos ao público”, destaca.

Rodada de abertura

O campeão ganha R$8 mil e o segundo colocado quatro mil reais, além de

medalhas e troféus. A rodada de abertura tem dois jogos e marca a

estreia do atual campeão Santa Sofia enfrentando o estreante Varzeanos,

recém-campeão do Amador Municipal de Engenheiro Coelho. A partida

acontece domingo (21), às 8h45, no Estádio Municipal Wanderley José

Vicentini, em Pedreira.

A segunda partida será entre o Jardim Andrade (Pedreira) e a equipe do

União CDHU de Artur Nogueira. O confronto está marcado para às 10h30

deste domingo (21) no Estádio Municipal Wanderley José Vicentini.

A previsão é de estádio cheio. “São dois confrontos fortíssimos

pelo histórico das quatro equipes. Esperamos casa cheia aqui no

município de pedreira para uma festa incrível”, concluiu José

Carlos.

Grupos

A competição tem três grupos. No Grupo 1 estão as equipes do

Carvão, Águas Claras, Real Aliança e Mancha. Se classificam para a

próxima fase os dois primeiros e o melhor colocado na terceira

posição dos grupos 1 ou 3.

No Grupo 2 estão 100% Maranhão, Santa Helena, Família, União CDHU e

Jardim Andrade. Se classifica os três melhores colocados do grupo para

a próxima fase.

No Grupo 3 estão as Vista Alegre, Jardim Pinheiro, Varzeanos e Santa

Sofia. Se classificam para a próxima fase os dois primeiros e o melhor

colocado na terceira posição dos grupos 1 ou 3.