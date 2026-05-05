Renovias completa três feriados prolongados seguidos sem vítimas fatais

Sequência é mantida, com reforço no atendimento e ações preventivas aos motoristas; fluxo fica 5% abaixo do esperado

Pelo terceiro feriado prolongado consecutivo, a Renovias não registrou vítimas fatais em sua malha viária, que liga Campinas ao Sul de Minas Gerais, em um total de 345 quilômetros. O resultado, já observado nos feriados da Páscoa e de Tiradentes, se repetiu durante a Operação do Dia do Trabalhador, reforçando a efetividade das ações de segurança viária desenvolvidas pela concessionária.

Entre quinta-feira (30/04) e domingo (03/05), foram registrados 12 acidentes, com oito pessoas feridas e nenhuma morte. Nos feriados anteriores, o mesmo padrão já havia sido registrado: em Tiradentes, 16 acidentes, com nove feridos e nenhuma vítima fatal; já na Páscoa, total de 20 acidentes, com 11 feridos e nenhum óbito.

O volume de tráfego no período foi de 498.756 veículos, 5,2% abaixo da previsão inicial, de 526.096. Apesar da redução, a concessionária manteve seu planejamento operacional e reforçou as ações de monitoramento e atendimento ao longo de todo o trecho.

O time de Operações da Renovias realizou 306 atendimentos aos clientes. Foram 173 panes mecânicas, 63 pneus furados, 21 panes secas, 19 superaquecimento de motor, 17 panes elétricas e 13 atendimentos por baterias descarregadas.

O Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia, registrou 332 ligações por meio do 0800 da concessionária, reforçando o suporte contínuo aos motoristas

Como parte das iniciativas de prevenção, foram promovidas 17 operações de visibilidade, com viaturas posicionadas em pontos estratégicos das rodovias, além de duas ações educativas voltadas à conscientização dos motoristas. As atividades tiveram como foco incentivar atitudes seguras, como a não utilização do celular ao volante e o uso do cinto de segurança.

Os resultados refletem o esforço contínuo das equipes e a colaboração dos motoristas na adoção de comportamentos mais seguros. A expectativa é manter esse cenário positivo nos futuros períodos de maior movimentação.

O próximo feriado prolongado será o de Corpus Christi, em 4 de junho, quando a Renovias novamente colocará em prática seu esquema especial de operação, com foco na segurança viária.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.