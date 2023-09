Renovias encerra Semana Nacional do Trânsito com mais de 1.300 pessoas impactadas

Foram realizadas 7 ações educativas em quatro municípios por onde

passa a malha viária Renovias; público dobrou em relação a 2022

Simulado de acidente com emergência química foi o principal evento da

SNT na Renovias

As atividades da Semana Nacional de Trânsito (SNT), realizadas entre 18

e 25 de setembro, tiveram impacto positivo em mais de 1.300 pessoas. As

ações se concentraram em quatro cidades que fazem parte da malha

viária Renovias: Vargem Grande do Sul, Águas da Prata, Mogi Guaçu e

Mogi Mirim.

Em Vargem Grande do Sul, uma ação em parceria com o Departamento de

Segurança e Trânsito instalou, gratuitamente,174 antenas corta-pipas

em motocicletas e orientou 242 motoristas quanto a atitudes seguras no

trânsito.

Já a cidade de águas da Prata recebeu uma ação de orientação para

ciclistas e um teatro educativo sobre as leis de trânsito que foi visto

por aproximadamente 180 crianças.

No município de Mogi Guaçu, aconteceu no último dia 20, a principal

da SNT: o Simulado Realístico de Acidente com Emergência Química e

Múltiplas Vítimas. O treinamento teve como finalidade promover a

integração dos profissionais que realizam atendimentos de emergência

nas rodovias administradas pela Renovias e aperfeiçoar o trabalho das

equipes da concessionária e dos demais serviços de emergência da

região, como o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, SAMU, Polícia

Militar Rodoviária (PMRv), CETESB, Defesa Civil e Ambipar. Também

participaram da atividade a Apolo Transportes, empresa de logística

especialista em cargas perigosas e da Lotrans Logística e Transporte.

Para fechar as programação da SNT, a cidade de Mogi Mirim recebeu duas

ações, sendo uma educativa e outra de saúde. Na sexta-feira (22), em

parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Renovias mobilizou

suas equipes para orientar motoristas e pedestres sobre os riscos de

não utilizar o cinto de segurança e de atender o celular enquanto

dirige. Na mesma ação, a equipe de APH deu instruções a quem passava

pela Praça Rui Barbosa, sobre a Manobra de XXXX, para o salvamento de

pessoas engasgadas. A Ouvidoria da Renovias também esteve presente na

ação, divulgando os canais de contato com a concessionária e

estreitando os laços com os clientes das rodovias.

Encerrando o cronograma de atividades da SNT 2023, o Bate Coração –

Programa de Saúde do Caminhoneiro – atendeu 45 motoristas entre segunda

(25) e terça-feira (26), no Posto RVM, em Mogi Mirim. Todos fizeram

teste de glicemia, aferição da pressão arterial, eletrocardiograma e

consultaram, gratuitamente, com um médico. Também foram oferecidos

cortes gratuitos de cabelo.

No total, foram 25 horas de ações educativas, voltadas à segurança

de pedestres, ciclistas, motoristas em geral, além de treinamento das

equipes que prestam atendimento nas rodovias.

