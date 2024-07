Renovias investe em nova frota de balanças móveis e veículos de combate a incêndio

A Renovias está renovando toda sua frota de veículos de atendimento aos clientes. No início do ano foram adquiridas 9 novas ambulâncias, e agora, mais 3 irrigadeiras e 3 balanças móveis estão sendo colocadas em circulação pela concessionária.

As irrigadeiras novas têm capacidade para transportar 8 mil litros de água, garantindo eficiência no combate a pequenos focos de incêndio às margens das rodovias. Já as sprinters adaptadas para funcionar como balanças móveis foram totalmente personalizadas, a fim de atender as necessidades da concessionária.

“Os novos modelos de veículos do Sistema Móvel de Pesagem são extremamente modernos e trazem conforto e ergonomia à equipe. As sprinters possuem geladeira, forno micro-ondas, ar-condicionado frontal, bancada, ventilador, armário e gerador próprio. São detalhes que fazem a diferença no dia a dia de quem trabalha na fiscalização às margens das rodovias”, comentou o supervisor de operações, João Arnaldo de Campos Paes.

INVESTIMENTO

Desde o ano passado, a frota da Renovias vem sendo substituída por modelos mais novos e de alta performance. Em setembro de 2023, a concessionária adquiriu um guincho leve e um caminhão de apreensão de animais. Em fevereiro de 2024, 9 ambulâncias foram adquiridas.

Além das irrigadeiras e das balanças móveis recém adquiridas, a concessionária deve investir ainda, nos próximos meses, em mais 3 guinchos pesados e 1 oficina móvel da gestão de frotas.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.