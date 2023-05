Renovias participa de simulado realístico de acidente na cidade de Espírito Santo do Pinhal

As equipes de Tráfego e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da

Renovias, participaram na noite desta terça-feira (9), de um simulado

realístico de acidente envolvendo múltiplas vítimas. A atividade

simulada aconteceu nas dependências do Centro Universitário de

Espírito Santo do Pinhal (Unipinhal) e contou com a participação de

alunos do 7º semestre do curso de Enfermagem, além de equipes do SAMU,

Corpo de Bombeiros e de uma funerária.

A atividade foi acompanhada por um público de mais de 400 pessoas,

simulando um atropelamento de pedestre seguido de capotamento de

veículo. Além da vítima atropelada (fatal), outras quatro vítimas

que estavam no veículo não faziam uso de cinto de segurança e, uma

delas, chegou a ser ejetada para fora do carro.

“O simulado realístico é sempre muito impactante para quem assiste e

sempre muito útil para as equipes que trabalham no atendimento, para o

aperfeiçoamento constante das ações. Neste simulado, especificamente,

pudemos impactar o público jovem (estudantes universitários), levando

alertas importantes sobre a importância de só atravessar rodovias em

passarelas, sobre utilizar o cinto de segurança – inclusive no banco

traseiro – e sobre seguir as leis de trânsito para trafegar com

segurança”, ressaltou o coordenador de tráfego, Alexandre Bueno.

Durante o simulado, foram utilizadas técnicas de desencarceramento com

equipamentos modernos que agilizam o trabalho das equipes de resgate e

aumento as chances de salvamento das vítimas.

“O principal em um simulado como este é o aprimoramento do trabalho em

equipe. Trabalhando conjuntamente e de forma sincronizada, temos ótimos

resultados”, completou o médico coordenador de APH, Eli Paulo Colombo

Filho.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi

Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350

(Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do

Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária

administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias

do Governo do Estado de São Paulo.

O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição

24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um

dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições

antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br