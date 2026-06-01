Renovias prevê mais de 753 mil veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi

Maior movimentação é esperada entre quarta-feira (03), quinta (04) e domingo (07); concessionária reforça monitoramento e atendimento

A Renovias realiza uma operação especial para o feriado prolongado de Corpus Christi com reforço no monitoramento, atendimento e inspeção das rodovias administradas pela concessionária. A expectativa é que 753.115 veículos circulem pelo trecho durante os próximos dias.

Os períodos de maior movimentação estão previstos para quarta-feira (03/06), das 14h às 19h, e quinta-feira (04/06), entre 8h e 13h, no sentido norte (interior). No retorno do feriado, no domingo (07/06), o tráfego deve ser mais intenso das 15h às 19h, no sentido sul (São Paulo), sobretudo na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

Durante a operação, a concessionária manterá monitoramento 24 horas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), além de viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias posicionadas ao longo da malha viária. Os Painéis de Mensagem Variável (PMVs) também serão utilizados para reforçar orientações de segurança.

Atendimento ao cliente

Em caso de necessidade, os motoristas podem acionar a concessionária pelo telefone 0800 055 9696, serviço gratuito que também funciona via WhatsApp. Antes de viajar, a recomendação é realizar uma revisão preventiva do veículo, verificando pneus, freios, iluminação e documentação.

Neblina

Comum nesta época do ano, a neblina reduz a visibilidade e exige atenção redobrada. A orientação é diminuir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente, utilizar os faróis baixos acesos e evitar ultrapassagens.

Em caso de visibilidade muito comprometida, o motorista deve procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições, sem utilizar o acostamento.

Pagamento automático

Motoristas que utilizam TAGs de pagamento automático contam com mais praticidade e agilidade na passagem pelas praças de pedágio, contribuindo para a fluidez do tráfego durante o feriado. Antes da viagem, é importante verificar se o dispositivo está ativo e corretamente instalado.

A Renovias disponibiliza o Pedágio Digital como uma alternativa para regularização de tarifas não pagas no momento da passagem pelas praças de pedágio. Pelo site pedagiodigital.com, o motorista pode consultar e quitar débitos de forma rápida e prática, informando os dados do veículo.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.

A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.