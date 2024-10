Renovias promove serviço de recuperação de pavimento na SP-340

Trabalho será realizado entre terça (22) e sexta (25) do km 226 ao km 250, em Casa Branca

Nesta semana, as equipes da Renovias atuarão em mais uma etapa da ação de recuperação de pavimento em sua malha viária. A Concessionária tem agenda para a promoção do serviço na Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Casa Branca, entre terça-feira (22) e sexta-feira (25).

O serviço, realizado durante o dia, ocorre entre os km’s 226 e 250 Norte (no sentido Interior). As equipes seguem trabalhando no período diurno com a aplicação do asfalto-borracha, também conhecido como asfalto ecológico, que utiliza borracha de pneu moído em sua composição. Além da aplicação do novo pavimento, as equipes também estão trabalhando na pintura da sinalização e implantação de tachas. Todo o trecho em obras está devidamente sinalizado.

Na Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu, a implantação da barreira de concreto está cada vez mais próxima da conclusão, restando apenas a finalização da limpeza do canteiro central e a retirada do material utilizado. O serviço foi promovido do km 175 ao km 177.

Também em Mogi Guaçu, segue na etapa de fundação a obra de adaptação de rampa de acesso na passarela de pedestres do km 172 da SP-342. Bem como, no km 243 da mesma rodovia, em Águas da Prata, a Concessionária atua na obra de contenção de erosão, atividade sem interferência na rodovia. O serviço acontece em uma área situada logo após a praça de pedágio, próxima a Poços de Caldas (MG).

A Renovias reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelo local com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista. Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, recomenda-se, sempre que possível, que programem seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.