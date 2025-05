Renovias promove treinamento em altura na SP-342

Concessionária envolve equipes e simula situações de risco com técnicas de rapel e salvamento em altura

Pensando em aprimorar técnicas, mitigar riscos e oferecer as melhores condições para a equipe e possíveis vítimas em situação de emergência, a Renovias promoveu um treinamento especializado em salvamento em altura. A ação, realizada na quarta-feira (28) na passarela do km 175, da Rodovia Dr. Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu, envolveu equipes operacionais que atuam no Tráfego e no Atendimento Pré-Hospitalar da concessionária. Também participaram do treinamento, o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O objetivo do treinamento foi aprimorar mecanismos de apoio e verbalização com possíveis vítimas, realizando, na prática, um treinamento com técnicas de rapel e salvamento em altura para o resgate de pessoas em locais elevados, a exemplo de passarelas e viadutos.

“Promovemos essa atividade todos os anos, com o intuito de integrar colaboradores da Renovias e demais forças de segurança envolvidas neste tipo de ocorrência. Queremos aprimorar e buscar novas técnicas, discutir ocorrências anteriores, corrigir erros e o que pode ser melhorado. Temos que treinar para não errar”, explicou Alexandre Bueno da Silva, Coordenador de Tráfego da Renovias.

A escolha da passarela do km 175 na Rodovia SP-342 para o treinamento, levou em conta a localização e a estrutura. Por ser um espaço restrito, a Renovias procurou envolver um número reduzido de pessoas, visando melhorar o aproveitamento da equipe e propiciar toda a segurança necessária. Foram utilizados equipamentos de proteção individual adequados, além de materiais e veículos necessários para esse tipo de técnica de salvamento.

“Um treinamento como esse faz com que possamos oferecer, além de aprimoramento, segurança para a equipe e para a possível vítima. Conseguimos dialogar sobre os melhores caminhos e técnicas para que o time consiga sanar a ocorrência com total segurança”, complementou Bueno.

Passarelas

Atualmente, somente no trecho entre as cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu (SP-340 e SP-342), em relação à infraestrutura voltada à travessia de pedestres, a concessionária possui 4 passarelas, 8 viadutos com passagens superiores para pedestres e outras 14 passagens inferiores para pedestres.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.