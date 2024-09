Renovias realiza simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas

As equipes de Tráfego e de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) da Renovias – concessionária que faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais – participarão de um treinamento simulado, no próximo dia 26 de setembro.

O exercício vai simular uma colisão lateral entre uma carreta carregada com óleo diesel e um ônibus, que sofre tombamento. No total, serão atendidas 8 vítimas, sendo 2 fatais, 1 grave, 2 moderadas e 3 leves, além de dois envolvidos sem lesão.

O simulado acontece às 9h, no SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) em Mogi Guaçu, localizado na Rodovia SP-340, km 175, pista Sul.

O treinamento tem como finalidade promover a integração dos profissionais que realizam atendimentos de emergência nas rodovias administradas pela Renovias e aperfeiçoar o trabalho das equipes da concessionária e dos demais serviços de emergência da região, como o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, SAMU, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), CETESB, Defesa Civil e Ambipar.

O simulado, que tem o apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), contará com a participação das empresas parceiras Lotrans Logística e Transporte e Katelli Sinalização. Participam da ação: Renovias, Corpo de Bombeiros 2° Sub grupamento de Mogi Guaçu, Polícia Militar Rodoviária, Samu Baixa Mogiana, Defesa Civil, Cetesb, Ambipar.

MOVIMENTO AFASTE-SE

O simulado também será uma oportunidade de divulgar e reforçar a mensagem do Movimento Afaste-se. Lançado em agosto de 2022, o Movimento Afaste-se baseia-se na Move Over Law, uma lei originada dos Estados Unidos depois de um acidente de trânsito com o paramédico James Garcia, em 1994, na Carolina do Sul. Garcia estava trabalhando na rodovia no momento do acidente. A lei norte-americana exige que todos os condutores devem reduzir a velocidade e mudar imediatamente de faixa quando o motorista ver parado no acostamento ou no meio-fio, viaturas que estejam prestando serviços e que tenham as luzes de emergência acesas. O desrespeito a essa lei é passível de multa nos Estados Unidos.

Portanto, o objetivo principal do Movimento Afaste-se é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento aos veículos que trafegam nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

SERVIÇO

Simulado de atendimento a acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas

Data: 26/09

Horário: às 9h

Local: SAU Mogi Guaçu: Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 175, Pista Sul (sentido Campinas) – Mogi Guaçu