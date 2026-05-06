Renovias reforça ações educativas no Maio Amarelo com foco na segurança viária

Programação destaca riscos do uso do celular ao volante e amplia conscientização de motoristas e motociclistas

A Renovias promove, ao longo de maio, uma série de ações de conscientização focadas na redução de acidentes e na preservação de vidas nas rodovias, com destaque para um dos principais riscos do trânsito atual: o uso do celular ao volante. A programação integra o Maio Amarelo, movimento internacional voltado à segurança viária.

Além do combate à distração causada pelo celular, as iniciativas educativas abordam temas que aproximam as equipes dos clientes e reforçam orientações práticas para um comportamento mais seguro nas estradas.

Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET), dirigir utilizando o celular pode ter efeito semelhante ao de conduzir sob efeito de álcool, comprometendo a atenção, o tempo de resposta e o controle do veículo — sendo uma das principais causas de desatenção ao volante.

Atividades

Nesta quarta-feira (06/05), na praça de pedágio de Jaguariúna, o time de Operações realiza a distribuição de folhetos educativos sobre os riscos da distração ao volante. A programação teve início na última segunda-feira (04/05), na faculdade UniMogi, em Mogi Guaçu, com a realização de um podcast ao lado de alunos e professores do curso de Enfermagem, oportunidade em que integrantes da equipe de Operações abordaram assuntos ligados à segurança dos motoristas ao dirigir e perigos encontrados nas rodovias.

No dia 13 de maio, duas iniciativas compõem a agenda. Pela manhã, será realizado, na sede do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim, um treinamento voltado ao período de estiagem, com foco em técnicas de prevenção e manejo, além da proteção da vegetação. À tarde, a concessionária promove a entrega de antenas corta-pipas a motociclistas, na base da Polícia Militar Rodoviária, em Casa Branca, com apoio da corporação. O equipamento auxilia na prevenção de acidentes ao cortar linhas de cerol.

A ação com motociclistas será repetida no dia 14, na praça de pedágio de Jaguariúna. Já no dia 25, a Renovias retoma a distribuição de materiais educativos sobre o uso do celular ao volante também em Jaguariúna, reforçando a mensagem ao longo do mês.

“Acreditamos que a informação é uma das principais ferramentas para salvar vidas no trânsito. No Maio Amarelo, nossas equipes estarão próximas dos clientes, reforçando orientações simples, mas que fazem toda a diferença, como evitar o uso do celular ao volante e adotar comportamentos mais seguros nas rodovias”, reforça o coordenador de Operações da Renovias, Alexandre Bueno da Silva.

“No Trânsito, seja apenas motorista”

A Renovias, uma empresa que integra a Motiva, faz parte da campanha das concessionárias do grupo para o Maio Amarelo, com o tema “No Trânsito, seja apenas motorista”, dentro da plataforma “Sua Segurança nos Move”, que reforça o combate à distração ao volante.

As ações são realizadas de forma integrada em diferentes estados, fortalecendo um calendário contínuo de iniciativas voltadas à segurança viária.

Programação Maio Amarelo

06/05 – Conscientização sobre uso do celular ao volante – Praça de Pedágio de Jaguariúna

13/05 – Treinamento para período de estiagem – Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim

13/05 – Entrega de antenas corta-pipas na base da Polícia Militar Rodoviária em Casa Branca

14/05 – Entrega de antenas corta-pipas em Jaguariúna

25/05 – Conscientização sobre uso do celular ao volante em Jaguariúna

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.