Renovias reforça ações preventivas com simulado, treinamento e orientação a motociclistas

Programação reuniu concessionária, forças de segurança e órgãos públicos em iniciativas voltadas à prevenção de acidentes e preservação de vidas

A Renovias promoveu, ao longo da última semana, uma série de iniciativas voltadas à prevenção de acidentes, capacitação operacional e conscientização de motoristas e motociclistas. As atividades reforçam o compromisso com a preservação de vidas e a atuação preventiva nas rodovias.

A concessionária participou de um simulado de acidente com múltiplas vítimas realizado na Praça da Capela, em Mogi Guaçu. A iniciativa contou com a participação da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e apoio da Prefeitura Municipal.

Durante o exercício, a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da Renovias simulou o resgate e encaminhamento das vítimas para atendimento médico. O objetivo foi integrar as equipes envolvidas em ocorrências de grande porte e aprimorar a resposta em situações de emergência.

Colaboradores da equipe de Operações também participaram de treinamento teórico e prático sobre o período de estiagem, realizado na sede do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim. A capacitação abordou medidas preventivas e procedimentos relacionados a ocorrências típicas desta época do ano, reforçando a preparação das equipes para atuar com segurança e agilidade.

Outra iniciativa promovida pela concessionária foi a entrega de antenas corta-pipas a motociclistas na praça de pedágio de Jaguariúna, com apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Renovias e da Polícia Militar Rodoviária.

A ação teve como foco conscientizar os motociclistas sobre os riscos provocados pelas linhas com cerol e reforçar a importância do uso das antenas como equipamento de proteção. A atividade integra a programação desenvolvida pela Renovias durante o Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para um trânsito mais seguro.

No início do mês, a concessionária também promoveu a distribuição de materiais educativos na praça de pedágio de Jaguariúna, alertando motoristas sobre os riscos do uso do celular ao volante. As iniciativas reforçam a atuação preventiva da Renovias e o compromisso da concessionária com a segurança dos clientes, colaboradores e comunidades lindeiras.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.