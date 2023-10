Renovias reforça orientações de segurança para motociclistas

A Renovias está intensificando as ações de segurança e orientações voltadas a motociclistas que trafegam pelas rodovias concedidas. A iniciativa faz parte do Programa de Redução de Acidentes (PRA) da Concessionária, sob gestão da Artesp (Agência Reguladora do Transporte no Estado de São Paulo).

Nos últimos meses, a Concessionária tem registrado aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. Em 2022, ocorreram 312 acidentes com motociclistas e, neste ano (até 10 de outubro) já são 298.

O número de acidentes envolvendo motociclistas preocupa, especialmente, porque muitos destes acidentes têm sido fatais. “Somente em setembro, foram 4 vítimas fatais em acidentes envolvendo motociclistas (condutores ou passageiros). Por isso, precisamos permanecer atentos e conscientizar os condutores sobre as regras e atitudes seguras que são fundamentais para evitar acidentes”, comentou o gerente de Operações da Renovias, Alberto Correia Junior.

De acordo com análise da concessionária, muitos dos acidentes envolvendo motociclistas ocorreram por imprudência dos condutores. Ou seja, são acidentes que poderiam ter sido evitados. “Tivemos um caso de acidente fatal em que o condutor da motocicleta estava em um bairro à margem da rodovia e cruzou a pista para acessar o canteiro central e trafegar no sentido contrário. Ou seja, ele quis economizar tempo, atravessou a pista em uma manobra proibida e acabou atingido. Atitudes como esta são inseguras e todos devem respeitar as regras e a sinalização das rodovias para evitar acidentes”, ressaltou Junior.

Nos próximos dias, a Concessionária deverá implantar novas faixas com mensagens de segurança ao longo da rodovia, inserir orientações em seus painéis eletrônicos, realizar panfletagem e ações de orientação junto aos Departamentos de Trânsito dos municípios lindeiros e junto à Polícia Militar Rodoviária, além de inspecionar os pontos críticos para reforçar as barreiras que impeçam os motociclistas de executarem manobras proibidas nas rodovias.

DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

– Faça a revisão da motocicleta antes de pegar a estrada

– Use SEMPRE o capacete

– Ligue os faróis

– Evite trafegar pelo “corredor” e ande sempre no meio da faixa de rolamento

– Redobre a atenção em caso de chuva ou neblina

– Não pegue vácuo em outros veículos e evite o chamado “ponto cego” – você precisa ver e ser visto pelos demais motoristas

– Não ultrapasse pela direita ou pelo acostamento. Ultrapassagens, somente em locais permitidos

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Renovias monitora todo o sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária. O Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.