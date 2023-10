Renovias registrou fluxo de mais de 570 mil veículos no feriado da padroeira

Mais de 570 mil veículos trafegaram pela Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340) e por outras quatro rodovias administradas pela Renovias, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O tráfego ficou cerca de 3% acima do estimado pela concessionária, tanto para aqueles que viajaram sentido interior, quanto para os que pegaram a estrada sentido capital.

De quarta-feira (11) a domingo (15), foram realizados 873 atendimentos aos usuários, incluindo serviços de guincho, socorro mecânico, inspeção e atendimento pré-hospitalar. O Centro de Controle de Operações (CCO) da Renovias, que funciona 24 horas por dia, atendeu 469 chamados neste período, tanto pelo 0800 quanto pelos telefones de emergência das rodovias. Durante o feriado prolongado, houve o registro de 24 acidentes, com 13 feridos e uma vítima fatal.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Dicas de segurança nas rodovias e condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

