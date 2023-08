Renovias retoma campanha de arrecadação de lacres

Haverá pontos de coletas, em restaurante, posto de serviço e escolas parceiras

O simples gesto de doar um lacre de bebidas enlatadas pode ajudar muitas pessoas. Pensando nisso, a Renovias e o Instituto CCR, em parceria com a Apae Brasil, lançam a campanha “Lacre Solidário”, iniciativa que será realizada durante todo o ano. A ação conta com cerca de 10 pontos de arrecadação de lacres, a fim de estimular as doações.

A iniciativa mobiliza colaboradores da Renovias e incentiva também a participação dos clientes das rodovias e as crianças, para a prática da solidariedade e da ação voluntária.

“A campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, garantindo a transformação social. Toda a arrecadação dos lacres proposta pela concessionária Renovias será destinada às Apaes de Mogi Mirim e de Mogi Guaçu”, destaca Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha.

Ao elogiar a iniciativa, o presidente da Apae Brasil, José Turozi, enfatiza que as doações vão servir para que as unidades, por meio da venda dos lacres, tenham mais uma fonte de recursos, contribuindo assim para a realização dos trabalhos.

“A nossa gratidão pela idealização de uma campanha inovadora e, principalmente, alicerçada em responsabilidade social e de caráter inclusivo. Esperamos que ações como essa façam com que outras entidades, empresas e toda a sociedade possam aderir às nossas causas e, assim, juntos, continuemos fazendo a diferença na vida das pessoas com deficiência e suas famílias”, acrescenta.

PONTOS DE ARRECADAÇÃO

Sede administrativa da Renovias (Rodovia SP-340, km 161, pista Sul)

Área de descanso do caminhoneiro (Rodovia SP-340, km 151, pista Sul)

Auto Posto RVM (Rodovia SP-340, km 160, pista Norte)

Restaurante Good Stop (Rodovia SP-340, km 160, pista Norte)

Escola Estadual Altair Polettini (Mogi Mirim)

Escola Sapequinha & Sei (Mogi Mirim)

Escola Maple Bear Mogiana (Mogi Mirim)

RETOMADA

A Campanha de arrecadação de lacres da Renovias foi uma das pioneiras na região entre os anos de 2011 e 2019. Após este período, a campanha foi suspensa para ajuste das diretrizes aplicadas pela concessionária.

Agora, a campanha será retomada, inclusive, com a presença do Econauta, o mascote da campanha que, por anos, encantou adultos e crianças em prol da solidariedade e da sustentabilidade.