RESERVATÓRIO DO JARDIM AEROCLUBE PASSA POR FASE DE TESTES

O novo reservatório de água tratada do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Mogi Mirim, instalado no Jardim Aeroclube, está passando por testes de operação. A estrutura, com capacidade de armazenagem para dois milhões de litros de água, após a conclusão das adequações necessárias, passará a operar de forma definitiva, abastecendo parte da Zona Oeste.

Com monitoramento constante, o reservatório está abastecendo os bairros Saúde, Jardim Aeroclube, Jardim Pissinati e Condomínio Residencial Alvorada. Os servidores já realizaram a instalação do novo medidor de vazão eletromagnético na tubulação de saída. Outros equipamentos para controle de vazão estão sendo instalados, além do sistema de automação, que permite que o reservatório seja operado à distância através do sistema de telemetria da autarquia.

A estrutura, constituída por chapas de aço carbono soldadas entre si, tem 12,40 metros de diâmetro e 18 metros de altura. Ele será abastecido pelo reservatório existente no Parque Real, Zona Sul. Para isso, mais de 2 quilômetros de rede foram implantados, sendo finalizada com a conclusão da obra de travessia da adutora sob a Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147). Tanto o reservatório quanto a rede passaram pelo teste de estanqueidade, a fim de identificar sinais de infiltração ou vazamentos e apresentaram resultados satisfatórios.