Restaurante Casa Bela inclui feijoada e fondue no cardápio de inverno; atendimento delivery para Santo Antônio de Posse

Os dois pratos típicos do inverno estão disponíveis para delivery ou take away nos fins de semana para os moradores de Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. Quem pedir a fondue, que é servida em um crocante pão italiano, pode escolher qualquer vinho da carta com 20% de desconto

O tempo frio exige pratos mais encorpados, que saciem a fome e ofereçam a sensação de “aquecer o estômago”. A feijoada brasileira e a fondue suíça são, certamente, os que primeiro vêm à mente quando as temperaturas começam a cair. Por isso, o chef Pablo Schoenmaker decidiu incluí-las no cardápio do Restaurante Casa Bela, de Holambra, nos finais de semana.

“A feijoada e a foundue já se tornaram típicas do inverno e os pratos mais solicitados nos dias frios. Por isso, os incluímos no cardápio, para atender os nossos clientes. Em época de isolamento social, eles incorporam também o sabor da reunião, do compartilhamento, já que não são pratos para serem saboreados quando se está só”, explica Pablo Schoenmaker.

Tanto a feijoada como a fondue servem duas pessoas. A Fondue de queijos, mescla catupiry, gorgonzola, gruyère, muçarela e parmesão, derretidos com um toque de vinho branco chadornnay. É servido na casquinha do pão italiano e custa R$ 69,90. Há a opção de incluir batata rústica no pedido, por somente R$ 10,00 a mais. Na compra da fondue, qualquer vinho da carta do restaurante recebe 20% de desconto. A versão doce da fondue também entrou no cardápio de inverno, e é composta por um Blend de chocolate meio amargo e ao leite, servido com frutas da estação. Serve duas pessoas e também custa R$ 69,90.

A Feijoada é acompanhada de arroz, couve refogada e farofa. O prato custa R$ 49,90. Os clientes podem completar a refeição com uma porção de mandioca frita por mais R$ 9,90. Exclusivamente para este domingo, o restaurante também está oferecendo o Galeto Assado, acompanhado de spaghetti com cogumelos frescos, tomate e abobrinha. Serve duas pessoas e custa R$ 55,90.

Devido ao isolamento social, o Restaurante Casa Bela está atendendo somente por delivery (entrega) ou take away (retirada no restaurante). O delivery atende os moradores de Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone (19) 3802-8040 ou pelo WhatsApp (19) 99322-9579. O restaurante funciona de segunda-feira a domingo. Às segundas, o atendimento é das 11h às 14h30 e, de terça a domingo e nos feriados, das 11h às 14h30 e das 18h às 21h.

Sobre o Grupo Casa Bela

O Grupo Casa Bela é formado, além do restaurante, pelas lojas Casa Bela Decorações, Casa Bela Modas e Holambra By Designers. Os três estabelecimentos estão abertos em horários diferentes devido à pandemia: durante a semana, funcionam das 9h às 15h e, aos finais de semana, das 10h às 15h.