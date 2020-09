Retomada das apresentações no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi está prevista para outubro

O decreto que autoriza a abertura com restrição de público e atendimento às normas sanitárias foi publicado pela Prefeitura de Campinas no Diário Oficial de hoje (quinta, 3 de setembro). A direção do teatro fará, este mês, a adequação do espaço e dos protocolos de segurança. A data não é definitiva, podendo ser adiantada ou postergada.

A direção do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas pretende retomar as apresentações dos espetáculos em outubro, considerando que necessitará de algumas semanas para adaptar o espaço às normas de segurança sanitária determinadas pelo decreto municipal publicado hoje (quinta, 3 de setembro), pela Prefeitura de Campinas, e organizar a programação.

O teatro, que funciona no 3º piso do Shopping Iguatemi está fechado desde março devido o distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada após decreto anunciado ontem, 2 de setembro, pelo prefeito Jonas Donizette. Publicado hoje no Diário Oficial, o texto autoriza a retomada de atividades culturais, como museus, cinemas e teatros, além de autorizar eventos, convenções e serviços de bufê adulto, desde que apenas com pessoas sentadas, a partir de amanhã (4).

No decorrer de setembro, o foco da direção do Teatro será de adequar o ambiente aos protocolos de segurança e reorganizar a programação dos espetáculos. A prioridade é atender às pessoas que compraram ingressos para os shows que aconteceriam antes da quarentena, ainda em março, mas precisaram ser adiados.

“Estamos felizes, pois essa reabertura é um alívio, um respiro. Foi muito difícil para todo mundo ficar fechado durante quase sete meses. Contamos com o apoio do público nessa volta ao teatro”, diz o diretor do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, Douglas Nascimento.

Exigências para a retomada

O decreto estabelece uma série de requisitos, como a obtenção do certificado de estabelecimento responsável (disponível no site da prefeitura), horário limite de funcionamento até as 22h, ocupação máxima limitada a 40% da capacidade, controle de acesso às instalações, assentos marcados e gerenciamento das ocupações e das filas, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas. A realização de projeções, shows, eventos e espetáculos com público em pé continua proibida.