Retrato Brasileiro faz show de lançamento do álbum Confluências em Campinas

Fotos: Nina Pires

Apresentação acontece no dia 22 de setembro, às 20h, com entrada gratuita no Centro Cultural Casarão; classificação é livre

O trio musical campineiro Retrato Brasileiro, formado por Gabriel Peregrino, Théo Fraga e Guilherme Saka, realiza neste mês de setembro o show de lançamento do álbum Confluências. A apresentação acontece no dia 22, sexta-feira, às 20h no Centro Cultural Casarão, localizado em Barão Geraldo, Campinas/SP. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos 1h antes no local. (Veja mais informações abaixo).

Através dos arranjos com o vibrafone, baixo acústico e guitarra, da interpretação e falas irreverentes, o trio Retrato Brasileiro propõe tornar a música instrumental mais acessível para públicos de diferentes perfis.

Gabriel Peregrino, Théo Fraga e Guilherme Saka apresentam composições que trazem um colorido sonoro que mistura a escrita minuciosa e artesanal da música erudita, com momentos de espontaneidade e improviso do jazz, MPB e ritmos latinos.

Para além de um espetáculo musical, o show é uma potente experiência afetiva e sensorial, que se dá pelo prazer nas relações entre os integrantes, seus instrumentos, repertório e público. O show Confluências tem sido apresentado desde 2018, circulando por espaços culturais e festivais já. Agora se torna álbum, com um lançamento que inclui músicas inéditas.

Com indicação etária livre, é comum ver pessoas com idades entre 20 e 60 anos nos shows. O trio conta que já tocaram até para crianças e, segundo eles, a receptividade foi positiva e divertida, principalmente pela riqueza musical e formação instrumental incomum. O cuidado estético da música erudita do álbum Confluências dialoga com diferentes estilos musicais populares, principalmente do Brasil e América Latina.

No início de outubro o grupo realizará uma segunda apresentação do disco, desta vez na cidade de Caieiras/SP. Após os shows, o álbum Confluências estará disponível nas seguintes plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube Music, Amazon Music, Tidal.

O projeto Confluências é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Além das apresentações de lançamento do disco, o projeto prevê ainda dois concertos didáticos, para público fechado, que serão oferecidos no projeto Guri e no Conservatório Carlos Gomes, ambos em Campinas.

O concerto também é um show, mas durante e, especialmente no final, o trio faz um bate papo sobre os instrumentos, arranjos, o contexto da música e a dinâmica de gravação do álbum. É um encontro formativo, informativo, descontraído e muito interativo. Uma verdadeira troca entre músicos e público, onde existe a oportunidade também de perguntar sobre o grupo, repertório, e qualquer curiosidade que as pessoas tenham.

“Estamos realizando um sonho. O tempo trouxe amadurecimento profissional e as músicas autorais também tiveram esse ponto de maturação das experiências musicais de cada um. O resultado está lindo e é uma celebração do nosso encontro, que já tem alguns anos !” – Theo Fraga

Retrato Brasileiro

Em sua trajetória o trio ficou em 1º lugar no Festival Imagine Brazil (2016) e no concurso de composição MAIA da Unicamp (2019). Realizou turnês internacionais pela Holanda, Espanha e Colômbia. Participou do Festival Internacional IV Gramado in Concert e do Festival Chorando Sem Parar. Lançaram o álbum “Outras Bossas” e circularam com show de lançamento ao lado da cantora Jacque Falcheti, homenageando os 110 anos do compositor Noel Rosa (2020 a 2023).

Em 2021, o projeto Retrato Digital (ProAc LAB) foi o marco dos shows Confluências, Suítes Brasileiras e Retrato Brasileiro, ao lado do pianista, cantor e compositor, Marcelo Onofri.

“Agora é um ponto culminante. Depois desse tempo todo, de todas as vivências e experiências, este é o resultado de um processo musical e de vida. Desde viajar com o show até ganhar o concurso e fazer uma turnê na Europa. Então, esse momento é de fato a realização de um sonho.”(Gabriel Peregrino)

Ficha técnica

Músicos:

Gabriel Peregrino – vibrafone;

Guilherme Saka – Guitarra;

Théo Fraga – Contrabaixo.

Equipe técnica/produção:

Ju Kaneto (Caju Cultura) – Produção executiva;

Wanessa Di Guimarães – Iluminadora e mapa de iluminação

Mário Porto – Técnico de som

Miguel Von Zuben – Assessoria de imprensa e gerenciamento de mídias sociais

Karime Ribeiro: Assistente de comunicação

Gabriel Peregrino – Design Gráfico

Trilobita Filmes – Registro audiovisual

Giselle Bastos – Contadora

Nina Pires – Fotografia

Duração: 60 minutos

Indicação etária: livre

SERVIÇO

Show de Lançamento – 22/09 – 20h – Centro Cultural Casarão – Rua Aracy de Almeida Câmara, S/N, Terras do Barão (em frente ao bairro Vila Holândia). Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP. – Entrada gratuita: retirada de ingressos a partir das 19h, no local.

Mostra de Música dos Alunos da EMAC – 08/10 – 19h – Teatro Municipal de Caieiras – Av. Marcelino Bressiani, 178 – Vila Gertrudes, Caieiras/SP. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.