REUNIÃO DA RMC EM JAGUARIÚNA DISCUTE CINTURÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE E INFRATECH



O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC)

se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 18 de outubro, em encontro

realizado na sede da Motorola, em Jaguariúna. Comandada pelo prefeito

de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis, a reunião

discutiu temas como segurança pública, saúde e cidades inteligentes.

“É assim, discutindo nossos problemas em conjunto, que vamos tornar

nossa região cada vez melhor e mais forte”, disse Gustavo.

O encontro contou com a presença do secretário estadual de Justiça e

Cidadania, Fernando José da Costa, que fez um balanço das ações de

sua pasta. “Foi um governo que fez a lição de casa, enxugou a máquina

e conseguiu ter dinheiro em caixa para ajudar os municípios”, disse.

Também participaram do encontro os delegados do Departamento de

Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter), José Ventura e

Kleber Altale, que falaram sobre a formalização do cinturão

eletrônico de segurança que será criado, integrando os bancos de

dados do Estado de São Paulo e das forças policiais e guardas dos

municípios da RMC.

Segundo o delegado Ventura, do Deinter 2, 19 cidades da RMC já

assinaram os convênios com o Estado, que vão permitir o

compartilhamento de dados e de tecnologias no combate ao crime, como o

boletim de ocorrência (BO) único e o reconhecimento facial, que irá

permitir a localização de desaparecidos e até a prisão de condenados

pela Justiça.

“É importante formalizar a parceria com os municípios através dos

convênios de cooperação técnica. Precisamos contar com as guardas

municipais como força auxiliar”, disse Ventura.

A diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS 7), Fernanda

Vasconcelos, também participou da reunião e falou sobre a proposta de

criação de uma malha regional de atendimento a pacientes em

especialidades médicas com objetivo de reduzir as filas de espera e

prestar melhor atendimento. Já Elaine Ataíde, superintendente do

Hospital de Clínicas da Unicamp, falou sobre o plano regional de

combate ao câncer.

INFRATECH

O presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes, Luigi Longo,

fez uma apresentação da plataforma Infratech, lançada há dois meses

com o objetivo de desenvolver os municípios com foco em inovação,

economia, eficiência e transparência. Ele também entregou

certificados de capacitação a 44 representantes das prefeituras que

participaram do curso Infratech.

Longo também apresentou a próxima etapa do projeto, que é o

desenvolvimento do estudo de modelagem para aplicação do Infratech, a

sistematização da coleta de dados, com segurança e de maneira

normatizada.