Reunião de trabalho discute implantação da segunda fase do Muralha Digital

Representantes das forças de Segurança estiveram no Gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti na tarde desta segunda-feira, dia 4 de dezembro, para uma reunião de trabalho para discutir a implantação da segunda fase do Muralha Digital. Representantes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Conseg, Guarda Civil Municipal (GCM), da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), além das Secretarias Municipais de Segurança e de Tecnologia participaram, assim como os vereadores Judite, Adriano e Fernandinho e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel.

O Muralha Digital é um sistema de monitoramento inteligente que visa a identificação de veículos irregulares e o controle de atividades nos espaços supervisionados em tempo real, oferecendo mais segurança à população e mais ferramentas de combate à criminalidade. Atualmente, o programa opera com 95 câmeras espalhadas em todas as regiões, principalmente nas entradas e saídas do município. A implantação da segunda fase será possível devido ao repasse de R$ 800 mil para a Prefeitura por meio de emendas parlamentares.

A primeira, no valor de R$ 500 mil, foi conquistada pelo vereador Dr. Fernandinho junto ao deputado estadual Bruno Zambelli e, a segunda, no valor de R$ 300 mil foi enviada pelo também deputado estadual Simão Pedro por intermédio do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). O projeto está pronto e deve ser finalizado dentro de uma semana, a fim de que possa ocorrer o processo de compra dos novos equipamentos.

“O Muralha Digital é um compromisso previsto em nosso plano de governo e um projeto feito a várias mãos. Desde o início, fizemos questão de ouvir todos da nossa força de Segurança, para que pudéssemos colocar o melhor projeto em prática e hoje já colhemos bons frutos com ele. Agora, vamos implantar a segunda etapa e já pensando na terceira, que será a última desse projeto”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A primeira fase contou com a instalação de câmeras com alta tecnologia e algumas delas com cobertura em 360 graus e modelo OCR, que permite leitura instantânea de placas de veículos, identificando automaticamente, por exemplo, a passagem de carros roubados, clonados e outras irregularidades. As câmeras foram instaladas em pontos estratégicos, como entradas e saídas do município, principais avenidas e pontos de maior movimentação de pessoas.

“Como bem lembrou o nosso prefeito, Mogi Guaçu não tinha uma câmera de monitoramento e, agora, estamos indo para a segunda fase graças a ajuda dos deputados Simão Pedro e Bruno Zambelli após intermediação do Conseg e do Dr. Fernandinho. Estamos usando a tecnologia e a inteligência a nosso favor para termos uma cidade cada vez mais segura”, destacou o vice-prefeito.

Vale lembrar que a Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CGIM) foi inaugurada no dia 7 de junho, na Praça Antonio Giovani Lanzi, a Praça da Capela.