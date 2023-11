Reunião define ações do Sebrae em Itapira para o próximo ano

No último dia 13, uma reunião com representantes da Prefeitura, do Sebrae e da Associação Comercial avaliou as ações do Sebrae em Itapira ao longo do ano e traçou alguns planos de ações para o ano que vem com o intuito de auxiliar os empreendedores locais. Estiveram presentes Benedito Albiero, Gestor de Território do Escritório Regional do Sebrae de São João da Boa Vista, Celso Pelizer, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael Pedroso, Gerente Administrativo da Associação Comercial, e Érica Domingues Palmieri, representante do Posto Sebrae Aqui e do Banco do Povo Paulista.

“Avaliamos os números parciais de 2023 e fizemos uma projeção para 2024 e discutimos quais ações são mais interessantes dentro do cenário municipal. A proposta é de montarmos uma programação de projetos mais direcionados e eficientes para o ano que vem”, explicou Érica.

Até o momento, o Posto do Sebrae Aqui Itapira, que tem nota de avaliação 94 de 100, já realizou 1.794 atendimentos para 790 clientes distintos. Ou seja, desses 790 empreendedores que receberam atendimento, vários procuraram pelo serviço por mais de uma vez.

Além disso, o Sebrae já investiu R$ 400.563,29 no município por meio de projetos, parcerias de cursos com o Senac, missões, oficinas e palestras. “São essas ações que estamos planejando para que sejam ainda melhores no ano que vem. Tivemos um retorno muito positivo e queremos oferecer ainda mais para nossos empreendedores”, concluiu Érica.

O atendimento do Posto do Sebrae Aqui e do Banco do Povo Paulista é feito de segunda a sexta-feira na Praça Bernardino de Campos, Box 6, Centro. O telefone para contato é o (19) 3813.1007.