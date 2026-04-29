Reunião do COMTUR discute aplicação de recursos estaduais para obras em Monte Alegre do Sul

A Prefeitura de Monte Alegre do Sul realizou, na segunda-feira (27/04), uma reunião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para dialogar sobre a destinação de importantes recursos conquistados junto à Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais. Ao todo, o município foi contemplado com investimentos nos valores de R$ 1 milhão e R$ 2,5 milhões.

O encontro contou com a presença do prefeito, vereadores, diretores municipais e representantes do COMTUR. A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com uma gestão democrática, que valoriza o diálogo e a participação dos conselhos na tomada de decisões.

Durante a reunião, a Prefeitura apresentou as propostas de aplicação dos recursos e abriu espaço para que os membros do conselho contribuíssem com sugestões e definições. A medida demonstra a importância de compartilhar informações e construir, de forma conjunta, as decisões que impactam diretamente o desenvolvimento do município.

Com o investimento de R$ 1 milhão, estão previstas as reformas das praças Cel. João Ferraz e Ver. Zenilda Terezinha Paiva, no Distrito de Mostardas, além de melhorias no Lago dos Patos. Já os recursos de R$ 2,5 milhões deverão ser destinados à revitalização do Balneário Municipal, do pontilhão do trem e da Cidade das Artes, projetos já aprovados pelo COMTUR em gestão anterior, o que demonstra a importância e o reconhecimento do trabalho previamente definido pela representação popular.

A participação ativa dos conselhos municipais é fundamental para garantir transparência, eficiência e alinhamento das ações com as demandas da população, fortalecendo o desenvolvimento turístico e urbano de Monte Alegre do Sul.