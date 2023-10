Reunião na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse visa alinhar equipes para o Campeonato Municipal de Futsal 2023

Da Redação

Foto Divulgação

Na próxima quinta-feira, 19 de outubro, às 19 horas, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse será palco de um encontro crucial para os amantes do futsal. O objetivo da reunião é o alinhamento das equipes que participarão do Campeonato Municipal de Futsal 2023, um dos eventos esportivos mais aguardados do município.

O Campeonato Municipal de Futsal é um torneio que reuni equipes de diferentes bairros e comunidades para competir em uma atmosfera de camaradagem e esportividade.

Neste ano, a reunião pré-competição é um passo importante para garantir que o torneio seja um sucesso e que todas as equipes estejam devidamente preparadas para competir.

Os organizadores convidaram todos os membros das equipes participantes, bem como os amantes do futsal em Santo Antônio de Posse, para comparecerem à reunião e se envolverem no planejamento desta competição emocionante. Com o alinhamento adequado, o Campeonato Municipal de Futsal 2023 promete ser uma celebração do esporte e da comunidade local.