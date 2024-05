Reviva os Melhores Momentos do 2º Encontro de Carros Antigos na Lagoa dos Pássaros em Artur Nogueira!

No último domingo, 26 de maio, a Lagoa dos Pássaros em Artur Nogueira se transformou no epicentro da nostalgia automotiva com a realização do 2º Encontro de Carros Antigos. O evento, que atraiu entusiastas de todas as idades, foi um verdadeiro sucesso, combinando a paixão pelos clássicos sobre rodas com uma atmosfera vibrante e diversas atrações para toda a família.

Para aqueles que não puderam comparecer ou desejam reviver esses momentos especiais, convidamos você a conferir uma seleção de fotos do evento. Veja de perto os detalhes dos carros, sinta o clima .