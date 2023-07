rilhas sonoras que marcaram época, são celebradas no ‘Auditório da Paulo Freire”

Em sequência ao cronograma de eventos do ‘Festival Cultural de Inverno de Cosmópolis’, aconteceu na noite da quarta-feira (19), uma apresentação especial da ‘Banda Municipal’, com a participação da ‘Banda Escola’, pertencente ao projeto ‘Villa-Musical’.

O evento livre e gratuito, foi realizado no ‘Auditório 15 de Outubro’, sediado na ‘Escola Educador Paulo Freire’, reunindo grande público para a apresentação.

As apresentações musicais disponibilizaram aos convidados as interpretações de famosas trilhas sonoras, consagrados temas de filmes internacionais e series, com a regência do Daniel Roberto Sokacheski, responsável musical da ‘Banda Municipal de Cosmópolis’.

O Festival é uma organização da Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com eventos realizados na ‘Praça do Rodrigo’ e ‘Auditório 15 de Outubro’, sediado na ‘Escola Educador Paulo Freire’.

Confira a programação da edição 2023!

20/07 (quinta-feira), 20h;

O dono do pedaço – ‘Auditório Paulo Freire’.

21/07 (sexta-feira) – 20h;

Mostra de Grandes Autores – ‘Auditório Paulo Freire’.

23/07 (domingo) 11h;

Comedores de hambúrguer

23/07 (domingo), 15h;

Zé Eduardo – ‘Praça do Rodrigo’.

23/07 – (domingo), 16h30;

Banda Terra – ‘Praça do Rodrigo’.

23/07 – (domingo), 20h;

Allex K – ‘Praça do Rodrigo’.

Atenção! Vagas limitadas nas apresentações no ‘Auditório 15 de Outubro’, sendo necessário consulta pelos telefones 3812-3101 / 3872-4223 (Secretaria Municipal de Cultura).

Participe, traga sua família e amigos