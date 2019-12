Rio Branco e PAAS foram os campeões da Copa da Amizade 2019

A edição de 2019 da Copa da Amizade 2019 conheceu os campeões no sábado, 14/12, com as partidas decisivas no campo do Rio Branco Esporte Clube.

Pelo sub-13, o Rio Branco venceu por 3 a 0, o PAAS e conquistou a competição. Pelo mesmo placar, o PAAS bateu o Rio Branco, pela categoria sub-15 e garantiu o troféu de campeão.

Pós jogos, o secretário de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos, Marcelo Craveiro entregou as premiações coletivas, da seleção do campeonato e para as meninas que jogaram a competição.

“A Copa da Amizade tem esse objetivo. Colocar a molecada das escolinhas de Amparo não só para competir, mas, para viver o esporte de maneira sadia, competitiva e sempre respeitando o adversário”, ressaltou Craveiro.