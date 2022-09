Rock in Rio no Twitter: Justin Bieber é o artista mais Tweetado nas conversas pré e pós festival no Brasil

Foram mais de 1 milhão de Tweets sobre o Rock in Rio no país desde que as atrações foram anunciadas; Iza é a artista brasileira mais comentada na plataforma

Depois de três anos, o Rock in Rio retorna ao Brasil nesta sexta, 2, e as expectativas dos fãs de música estão altas no Twitter. De acordo com levantamento da plataforma, entre 25 de maio deste ano, quando foram anunciadas as primeiras atrações, e 31 de agosto, foram feitos mais de 1.2 milhão de Tweets sobre o festival no país. Justin Bieber, artista que sobe ao palco Mundo da Cidade do Rock no domingo, 4, lidera as menções no período, seguido de Post Malone e Demi Lovato.

Rock In Rio – Top 10 artistas mais mencionados