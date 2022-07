Rock no Rio Mogi Guaçu acontece no domingo com música e entretenimento para toda a família

No próximo domingo, 10 de julho, a Secretaria Municipal de Cultura promove o Rock no Rio Mogi Guaçu, no Parque dos Ingás, das 9h às 21h. Serão 12 horas de entretenimento e muito rock and roll, durante o evento em comemoração ao Dia Mundial do Rock, data celebrada em 13 de julho.

O destaque do Rock no Rio Mogi Guaçu será a participação do Mogi Rockmob, um flash mob que conta com 70 bateristas, 10 guitarristas, 10 baixistas, três tecladistas e 10 vocalistas para uma apresentação coletiva. Este show está marcado para acontecer às 17h. A programação musical começará às 10h, com a banda Inkarnate. O evento terminará após a apresentação da Live Guns, que fará uma homenagem especial para a banda Guns N’ Roses.

O evento contará também com praça de alimentação com opções variadas como: chopp artesanal e bebidas quentes, hambúrgueres, massas, pastéis, porções, doces, pescados, frutos do mar e cachorro quente. “Queremos promover a arte e a cultura no município, fortalecer, apoiar e incentivar o movimento do rock e disponibilizar espaços públicos para os artistas desse estilo musical apresentarem e divulgarem seus trabalhos”, disse o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo telefone (19) 3811.8650 ou pelo sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

Confira a programação do Rock no Rio Mogi Guaçu

9h – início do evento

10h – Inkarnate

11h – Sinergia

12h – Friends N’ Jack

13h – Primezero

14h – Threetone Rock

15h – Go Back!

17h – Mogi Rockmob + Rock Village

18h – Rock Tapes

19h – Legião Urbana Cover (LUPS)

20h – Live Guns (Guns N’ Roses cover)