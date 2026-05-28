Rodada do Amadorzão começa nesta sexta-feira em Jaguariúna
Taças Ouro e Prata entram na terceira rodada da fase de classificação com jogos no Azulão, Américo Tonietti e Altino Amaral
Dois jogos abrem nesta sexta-feira, dia 29 de maio, a rodada de fim de semana do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna, o Amadorzão. As partidas são válidas pela terceira rodada da fase de classificação das Taças Ouro e Prata.
Na Taça Ouro, os confrontos desta sexta-feira acontecem no Campo do Azulão. Às 19h, U.S. Villa Nassif enfrenta Peralta. Na sequência, às 21h, Aliança joga contra Cruzeiro.
A rodada da Taça Ouro continua no sábado, dia 30, também no Azulão. Às 14h30, Vila São José enfrenta Engra. Depois, às 16h30, Roseira de Baixo encara Jardim Eliza.
Pela Taça Prata, os jogos serão disputados no sábado e domingo. No sábado, no Américo Tonietti, Cachorro da Neblina enfrenta Jardim Europa às 14h, e Black Lightining joga contra XII de Setembro às 16h. No Altino Amaral, Ômega F.C. enfrenta Tanquinho às 14h, e Guedes encara Mafia às 16h.
No domingo, dia 31, a rodada segue no Américo Tonietti com Roseira contra Maestro F.C., às 8h, e Bom Jardim contra Atlético Curva Noventa, às 10h. No Altino Amaral, Real Madruga enfrenta PSG Jaguar às 8h, e 10h – Cruzeiro do Sul F.C x Pinheiros
Na classificação, XII de Setembro e Cruzeiro do Sul lideram seus grupos na Taça Prata. Já na Taça Ouro, Fantasma do Morro e Engra aparecem na liderança.
Crédito da foto: Diego Monarin
