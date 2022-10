Rodada estendida do Amadorzão soma 7 gols em dois jogos

O sábado, 1° de outubro, foi marcado por dois jogos válidos pela 11ª

rodada do Campeonato de Futebol Amador de Holambra. As partidas

balançaram por sete vezes as redes do Estádio Municipal Zeno Capato. O

Imigrantes goleou o Grêmio Holambra por 5 a 0. O Tamo Junto, por sua

vez, fez 2 no Joinville, que não marcou. As partidas estavam previstas

para os dias 24 e 22 de setembro, respectivamente, mas foram canceladas

por discussões em campo e pela chuva.

Esta semana terá início a 12ª rodada da competição. Dezoito equipes

disputam o título do torneio. A final está prevista para acontecer no

dia 10 de dezembro. Os times campeão e vice-campeão, o artilheiro do

torneio e o goleiro menos vazado da competição receberão troféus e

medalhas.

Confira os resultados dos jogos da última semana:

Grêmio Holambra 0 x 5 Imigrantes

Joinville 0 x 2 Tamo Junto

Confira a tabela de jogos da 12ª rodada:

Sexta-feira, 7 de outubro, 19h: Tamo Junto x Los Hermanos (Estádio

Municipal)

Sexta-feira, 7 de outubro, 20h45: Grêmio Holambra x Vila Nova (Estádio

Municipal)

Sábado, 8 de outubro, 14h45: Jack Flores x Joinville (Estádio

Municipal)

Sábado, 8 de outubro, 16h30: Internacional x CRB (Estádio Municipal)

Sábado, 8 de outubro, 18h20: Galáticos x Galunáticos (Estádio

Municipal)

Domingo, 9 de outubro, 8h30: Real Conquista x Figueirense (Estádio

Municipal)

Domingo, 9 de outubro, 10h30: Nacional x Brasiliense (Estádio

Municipal)

Domingo, 9 de outubro, 8h30: Tokka Natural x Resenha (Campo do Fundão)

Domingo, 9 de outubro, 10h30: Bar Sem Lona x Imigrantes (Campo do

Fundão)