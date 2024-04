Rodovia Campinas-Mogi recebe obras de recuperação do pavimento

Intervenção vai ocorrer no período noturno, a partir de 22 de abril

A partir do dia 22 de abril (segunda-feira), os motoristas que trafegarem pela Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no período noturno, devem ter atenção redobrada. Isso porque serão iniciadas as obras de recuperação do pavimento do km 114 ao km 172 (Norte) e do km 114 ao km 172 (Sul).

No total, serão utilizadas 10.560 toneladas de concreto asfáltico (CBUQ), o equivalente a 880 caminhões. Com o objetivo de causar o menor impacto no trajeto dos motoristas que utilizam a SP-340, as equipes contratadas para executar a obra irão trabalhar no período noturno – das 22h às 05h – de segunda a sexta-feira, a partir de 22 de abril.

Para a execução da recuperação do pavimento, todo o trecho em obras será devidamente sinalizado e contará com a fiscalização das equipes de inspeção da Renovias e do Policiamento Rodoviário. Alertas também serão veiculados nos PMVs (Painéis de Mensagens Variáveis), além da disponibilização de informações no site da concessionária, faixas ao longo do trecho em obras e panfletos na praça de pedágio Jaguariúna.

Operários, máquinas e caminhões trabalharão na rodovia até o final de julho. Por isso, os motoristas precisam circular com velocidade reduzida, com atenção total à sinalização viária e sempre respeitando as orientações dos operadores de tráfego.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.