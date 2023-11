Rodovias do Corredor Dom Pedro deverão receber mais de 900 mil veículos entre os feriados da Proclamação da República e Consciência Negra

Rota das Bandeiras realizará operação especial de tráfego no período entre os feriados, visando maior segurança a todos os motoristas.

A passagem de mais de 900 mil veículos é esperada nas rodovias do Corredor Dom Pedro entre os feriados da Proclamação da República (15/11) e Consciência Negra (20/11). Essa é a projeção da Concessionária Rota das Bandeiras, que prepara uma operação especial de tráfego a fim de garantir a segurança e tranquilidade dos motoristas em todo o Corredor.

Durante a operação, os guinchos e viaturas de resgate da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos da malha rodoviária, facilitando seu deslocamento. Os postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) funcionam 24h e são um ponto de apoio importante aos usuários das rodovias.

A partir da terça-feira, 14 de novembro, a maior movimentação de veículos está prevista para a pista Sul (sentido Jacareí) da rodovia D. Pedro I, com o fluxo de veículos em direção às praias do Litoral Norte.

Viaje com segurança!

De acordo com a Rota das Bandeiras, é importante que o motorista programe sua viagem, evitando os horários de maior movimentação de veículos. A expectativa da Concessionária é de que o pico de movimento nas rodovias seja registrado na véspera do feriado da Proclamação da República, no dia 14 de novembro, das 17h às 22h, e na sexta-feira, dia 17, a partir das 15h.

“Nós recebemos um grande volume de tráfego no Feriado de Finados e, para esses próximos dois feriados, esperamos um movimento superior. Por isso, é muito importante que o motorista programe sua viagem e fuja dos horários de pico.”, avalia o coordenador de Operações da Concessionária, Murilo Perez.

Principal rodovia do Corredor, a D. Pedro I (SP-065) deverá concentrar cerca de 70% do volume de veículos previsto para o feriado, com cerca de 633 mil veículos. Na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber outros 145 mil veículos. Já na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a expectativa é de tráfego de 125 mil veículos.

“Uma dica que deixamos aos motoristas é que eles não se esqueçam de fazer a manutenção preventiva em seu veículo nos dias que antecedem a viagem. Essa ação é importante para evitar imprevistos durante o caminho. E temos a previsão de um feriado com sol, então, indicamos que o motorista sempre tenha disponível uma ou mais garrafas de água no veículo, garantindo sua hidratação durante a viagem.”, recomenda Perez.

A movimentação do feriado será acompanhada pelas 91 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorrerão as rodovias de forma ininterrupta, para prestar auxílio aos motoristas. Aqueles que precisarem de auxílio ou informações deverão entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e funciona 24h.

Crédito: Divulgação/Rota das Bandeiras