Rodrigo Falsetti e equipe visitam melhorias realizadas na UPA do Jardim Santa Marta

Na manhã desta quinta-feira, dia 20 de outubro, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel fizeram uma visita às dependências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Marta. O local passou por melhorias em sua estrutura e ganhou novos equipamentos e mobiliários.

A vistoria foi acompanhada pelos secretários municipais de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, de Comunicação, Ariel Cahen, pelos representantes do Instituto Doutora Rita Lobato, gestora da Saúde, e pelos vereadores Luciano da Saúde, Jéferson Luís e Lili Chiarelli.

“Gostei muito do que vi nesta manhã e ouvi somente elogios dos poucos pacientes que aqui estavam. Que esse ambiente bonito que estamos vendo aqui também seja um local acolhedor e que atenda o paciente da melhor maneira possível, porque ele merece o melhor. A saúde é e continuará sendo nossa prioridade”, ressaltou o prefeito.

Assim como aconteceu com o prédio da UPA do Jardim Novo, a UPA do Jardim Santa Marta também recebeu diversas melhorias, como pintura interna e externa, identificação das salas e uma nova ala de pediatria. Também foram adquiridos novos mobiliários, como cadeiras, biombos, escadinhas e mesas de procedimentos e refeição.

A unidade também conta com novos equipamentos. Entre eles, eletrocardiograma, monitores, respiradores, cardioversores e bombas de infusão. A UPA passou a contar ainda, nos últimos meses, com Raio-X e Farmácia 24 horas, além de controlador de acesso, que são as novidades nas duas unidades de pronto atendimento do município.

Outra realidade na UPA do Jardim Santa Marta é a telemecidina. Os especialistas em cardiologia e em neurologia são consultados nos casos de urgência e emergência. “Todo o suporte para a telemedicina foi feito para que o atendimento seja o melhor possível. A telemedicina é um processo avançado para monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de resultados de diferentes exames. Estes exames são avaliados e entregues de forma digital, dando apoio para a medicina tradicional”, comentou o secretário de Saúde.

Antes da visita, o prefeito passou pela tenda do Outubro Rosa montada na frente da sede da UPA, onde fez aferição de pressão arterial. No local, as pacientes são alertadas sobre a importância dos exames de prevenção e realizam a medição da aferição e teste de glicemia capilar.