Rodrigo Falsetti toma posse em Mogi Guaçu

Nesta sexta-feira, 1º, ocorreu a Sessão Solene de instalação da 18ª Legislatura no plenário da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. O ato foi presidido pelo vereador mais votado nas eleições Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania) e secretariado pelo vereador Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PL).

Foram empossados os 11 vereados: Adriano Luciano Rodrigues, o Adriano Guarda Batatinha (PL); Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão (PODE); Fernando José Sibila Marcondes, o Dr. Fernandinho Marcondes (MDB); Guilherme de Souza Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania); Jéferson Luís da Silva (PSDB); Judite de Oliveira, a Delegada Judite de Oliveira (PTB); Liliane Helena Barbosa Chiarelli, a Lili Chiarelli (Republicanos); Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PL); Luíz Zanco Neto (PL); Luiz Carlos Nogueira, Carlos Kapa (Cidadania); Natalino Antonio da Silva, Natalino Tony Silva (PSDB).

Além dos vereadores foram empossados também o prefeito eleito Rodrigo Falsetti (Cidadania) e o vice-prefeito Marcos Luiz Tuckumantel, o Major Tuckumantel (PSDB).

O acesso à cerimônia foi restrito para alguns familiares e amigos dos eleitos e autoridades do município de Mogi Guaçu, por conta da pandemia da Covid-19, sendo necessário reduzir os números de convidados e manter o distanciamento entre os presentes.

A trilha sonora do evento ficou a cargo do Grupo de Clarinetas da Coorporação Musical Marcos Vedovello, sob a regência do maestro Benedito Aparecido de Carvalho.

A cerimônia foi transmitida de forma online e pode ser revista através do site, do YouTube e do Facebook da Câmara Municipal de Mogi Guaçu.