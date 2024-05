ROMU apreende 22 pinos de cocaína próximo de escola em Artur Nogueira

Na última quarta-feira, dia 8 de maio, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira realizou uma importante operação que resultou na apreensão de substâncias ilícitas próximo a uma escola. A ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), mais especificamente a ROMU Alfa, sob o comando do 1ª CL. Saldanha e com o apoio da 2ª CL. Degan, executou a ação com eficácia e precisão.

Foram confiscados um total de 22 pinos contendo cocaína, um achado preocupante pela proximidade com uma instituição de ensino, onde a presença de drogas representa um risco significativo para a segurança e bem-estar dos alunos e da comunidade escolar.

A atuação rápida e eficiente da Guarda Civil Municipal demonstra o compromisso das autoridades locais em combater o tráfico de drogas e proteger os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, como crianças e adolescentes.