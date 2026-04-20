ROMU apreende grande quantidade de entorpecentes em imóvel de Cosmópolis

Suspeito fugiu ao perceber a chegada da equipe; materiais indicam preparo e distribuição de drogas

A Guarda Civil Municipal, por meio da equipe da ROMU, realizou uma grande apreensão de drogas no domingo (19), em um imóvel no município de Cosmópolis.

A ação ocorreu após denúncias de que o local estaria sendo utilizado para o fracionamento, armazenamento e comercialização de entorpecentes. Durante patrulhamento, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola, que ao perceber a aproximação da viatura fugiu para dentro da residência e conseguiu escapar pelos telhados.

Apesar da fuga, as equipes realizaram buscas no imóvel e localizaram uma grande quantidade de drogas, além de diversos materiais utilizados na preparação e distribuição.

Foram apreendidas 374 porções e dois tijolos de maconha, 11 microtubos e cinco porções maiores de cocaína, além de 1.474 porções de crack. Também foram encontrados um frasco com 500 mililitros de lança-perfume, oito balanças de precisão, 4.500 microtubos vazios, um liquidificador com resquícios de drogas e outros utensílios utilizados no preparo dos entorpecentes.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob investigação.

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