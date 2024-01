“ROMU intercede em conflito familiar: Indivíduo é detido ao tentar usar cartão furtado do próprio pai no centro de Pedreira”

GM fazia um patrulhamento pela área central quando foi acionada por transeuntes que avistaram duas em vias de fato

Na manhã desta terça-feira, dia 16, uma equipe de ROMU em patrulhamento pela área central foi informada por transeuntes sobre um possível roubo entre dois pedestres em andamento. De imediato os guardas municipais sub-inspetor Príncipe e GM C.E Renato foram até o local e procederam a abordagem nas partes envolvidas.

Durante a abordagem foi feito uma breve entrevista com um dos abordados, e um deles foi identificado como vítima de furto bem como o agressor que foi identificado como W.J.S., próprio filho. Ainda segundo a GM, a vítima foi furtuda em sua residência e o autor levou sua carteira com os documentos e cartões de crédito.

Após os fatos, a vítima saiu a procura de seu filho depois de ter dado falta de sua carteira. O autor dos fatos foi encontrado dentro do Banco do Brasil tentando usar um cartão da vítima.

Mediante aos fatos as partes foram conduzidas até a Delegacia de Polícia onde o Delegado Titular do Município Dr. Alexandre Henrique Leme Silva ratificou o flagrante de furto e o rapaz ficou recolhido e à disposição da Justiça.

Fonte Jornal A Notícia